Luísa Meireles: “A pessoa que mais admiro por estes dias é Ramalho Eanes”

Qual a sua ideia de felicidade perfeita?

Estar de bem com a minha consciência e com os outros.

Qual é o seu maior medo?

Ficar incapaz mental e fisicamente.

Na sua personalidade, que característica mais a irrita?

A impulsividade ("me and my big mouth").

E qual o traço de personalidade que mais a irrita nos outros?

A duplicidade.

Que pessoa viva mais admira?

Por estes dias, Ramalho Eanes.

Qual a sua maior extravagância?

A última foi um quadro irresistível.

Qual o seu estado de espírito neste momento?

Tranquilo, mas num instante tudo muda.

Qual a virtude que pensa estar sobrevalorizada?

A (falsa) modéstia.

Em que ocasiões mente?

Quando é mesmo preciso para não magoar de quem se gosta.

O que menos gosta na sua aparência física?

Nem às paredes confesso.

Entre as pessoas vivas, qual a que mais despreza?

Nunca fiz essa contabilidade; e também me esqueço.

Qual a qualidade que mais admira num homem?

O bom humor.

E numa mulher?

A empatia.

Diga uma palavra – ou frase – que usa com muita frequência.

"E depois.”

O quê ou quem é o maior amor da sua vida?

Os meus e os meus amigos. Não sei viver sem eles.

Onde e quando se sente mais feliz?

O lugar é irrelevante, os momentos são sempre únicos. Já me senti feliz muitas vezes pelas mais variadas razões.

Que talento não tem e gostaria de ter?

Saber cantar.

Se pudesse mudar alguma coisa em si, o que é que seria?

Já é tarde para isso. Habituei-me a ser como sou.

O que considera ter sido a sua maior realização?

Ter sido capaz de ir até ao fim quando devia e não ter desistido, quando podia.

Se houvesse vida depois da morte, quem ou o quê gostaria de ser?

Nunca pensei nisso – mas bicho não queria ser.

Onde prefere morar?

Em Lisboa, mesmo.

Qual o seu maior tesouro?

Meus filhos, meus tesouros, minhas netas.

O que considera ser o cúmulo da miséria?

Não ter nada para dar de comer a uma criança.

Qual a sua ocupação favorita?

Fazer o que faço: ser jornalista.

A sua característica mais marcante?

Perseverança – parece que agora se diz “resiliência”. Costumo dizer que a tenho escrita em letras néon na testa.

O que mais valoriza nos amigos?

A cumplicidade, a verdade, a lealdade, a amizade indefectível, em suma.

Quem são os seus escritores favoritos?

Vario e tenho variado ao longo da vida. Não consigo resistir a um John Le Carré (e agora já vou nas segundas leituras), gosto muito de Chimamanda Ngozi e Muñoz Molina e também de Saramago. Mas cada vez mais aprecio coisas bem escritas, que me agarram do princípio ao fim, sem favoritismos.

Quem é o seu herói de ficção?

Em tempos foi o Super Homem.

Com que figura histórica mais se identifica?

Não tenho essa presunção. Mas admiro profundamente Emmeline Pankhurst, a sufragista britânica. E recomendo a todos(as) verem o filme As Sufragistas – depois dele vê-se o mundo de outra maneira.

Quem são os seus heróis na vida real?

Os que fazem do medo a coragem, os que vivem todos os dias vidas desesperadas.

Quais os nomes próprios de que mais gosta?

Os dos meus filhos.

Qual o seu maior arrependimento?

Em algumas ocasiões não ter dito o que devia, ou não ter sido capaz de o fazer, ou só ter-me lembrado depois.

Como gostaria de morrer?

Com os meus filhos junto de mim.

Qual o seu lema de vida?

Se não fazes aquilo que gostas, gosta daquilo que fazes e, claro, “Resistiré, para seguir viviendo”.