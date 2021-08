Barragem e passeio de bicicleta por antiga linha ferroviária são atracções em Marvão

Um concerto de música rap, um passeio de bicicleta numa antiga linha ferroviária e actividades desportivas aquáticas integram este ano o Festival da Juventude de Marvão (Portalegre), que arranca na sexta-feira.

O evento, promovido pelo Município de Marvão em parceria com a associação União da Juventude Arenense, vai decorrer ao longo do fim-de-semana, em três freguesias do concelho.

O programa arranca, na sexta-feira, às 21h, na estação de caminhos-de-ferro da freguesia rural de Beirã, com o passeio Rail Bike, em que os participantes vão andar de bicicleta na linha ferroviária local, que está desactivada.

Segundo a organização, o passeio está limitado a 30 pessoas, devido aos constrangimentos provocados pela pandemia de covid-19.

O artista de rap Rony Fuego vai actuar no sábado, a partir das 19h30, para animar o AllinOne Sunset, no pátio do Castelo de Marvão, mas transmitido também através da página da autarquia na rede social Facebook.

A programação de domingo vai estar focada nas actividades desportivas aquáticas, na barragem da Apartadura, com acções dedicadas às modalidades de “paddle”, caiaque e canoa.

Na véspera do arranque do festival, na quinta-feira, no Dia Internacional da Juventude, os jovens naturais ou residentes no concelho de Marvão, até aos 29 anos de idade (inclusive), poderão entrar gratuitamente na piscina do Centro de Lazer da Portagem.