Contribuinte ganha caso inédito que pode ter implicações na importação destas motorizações. AT terá de devolver mais de 2600 euros com juros.

A Autoridade Tributária (AT) foi recentemente condenada a devolver 2631,73 euros a um cidadão estrangeiro residente no Algarve, correspondente a 75% do Imposto sobre Veículos (ISV) cobrado por um carro híbrido plug-in importado em 2021.