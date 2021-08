Exportações de bens em Junho superam nível pré-crise

Depois de terem em Maio registado uma nova quebra, as exportações de bens voltaram a atingir, no passado mês de Junho, um valor superior ao que se verificava há dois anos, antes do início da pandemia.

Os dados do comércio internacional de bens publicados esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam, sem surpresa, para uma subida muito significativa tanto das exportações como das importações face ao mesmo período do ano passado. Em Junho, as exportações foram 21,4% superiores às do mesmo mês de 2020 e as importações cresceram 29,4%. No entanto, estes dados são fortemente afectados pelo facto de em Junho do ano passado se estar na fase inicial da pandemia, aquela que conduziu a uma contracção mais acentuada da actividade económica em todo o mundo.

A melhor forma de medir a evolução actual das exportações é assim comparar os valores de Junho agora publicados com os do mesmo mês de há dois anos. E, neste caso, ao contrário do que aconteceu em Maio, volta-se a registar igualmente uma subida das exportações de bens portuguesas. Face a Junho de 2019, as exportações subiram 8,4%, enquanto as importações aumentaram 0,8%.

Depois da interrupção verificada em Maio, este indicador volta a mostrar que o regresso das exportações de bens aos níveis anteriores à crise é já uma realidade. No total da primeira metade deste ano, as exportações ficaram 2,9% acima dos valores registados no primeiro semestre de 2019.

No entanto, este regresso aos níveis pré-crise não se regista em todos os produtos. Os dados do INE mostram que, se em relação aos produtos alimentares, aos fornecimentos industriais, aos combustíveis e às máquinas o nível registado na primeira metade de 2021 já ficou acima do de 2019, o mesmo não aconteceu no que diz respeito à exportação de material de transporte. Este sector importante para as exportações portuguesas continua – apesar de estar já a recuperar da queda muito acentuada do ano passado – distante dos níveis que se verificavam antes do impacto negativo da pandemia.

No que diz respeito aos destinos das exportações, o INE destaca o crescimento das vendas de bens portugueses para Espanha que aumentaram 25,5% no primeiro semestre de 2021, face ao mesmo período de 2020, e 16,7% face a 2019.

Os dados agora publicados pelo INE, dizem apenas respeito ao comércio internacional de bens. As exportações e importações de serviços foram ainda mais afectadas pela pandemia e a sua recuperação face aos níveis anteriores à crise tem vindo a revelar-se mais difícil. Em particular, as exportações portuguesas de serviços de turismo têm sido particularmente afectadas pelas limitações à circulação ainda existentes, e constituem um obstáculo para que os dados totais do comércio internacional, incluindo bens e serviços, possam voltar mais rapidamente à normalidade em Portugal.