Neemias Queta já assinou contrato com os Sacramento Kings

O basquetebolista Neemias Queta, que a 29 de Julho se tornou no primeiro português a ser seleccionado no draft da NBA, assinou com os Sacramento Kings um contrato two-way (de duas vias, numa tradução livre para português), anunciou esta segunda-feira a equipa.

Esta modalidade de contrato permite que o poste seja utilizado tanto na NBA como na G-League, uma espécie de liga de desenvolvimento – neste caso, Neemias irá representar a formação dos Stockton Kings, a equipa afiliada aos Sacramento Kings.

O contrato two-way prevê que Neemias Queta figure no plantel da NBA dos Kings um máximo de 50 dos 82 jogos da equipa durante a fase regular da temporada, sem limites em relação a treinos ou outras actividades realizadas com a equipa principal. Não há limites quanto ao número de jogos realizados na G-League. Uma equipa só pode contratar um jogador nesta modalidade duas vezes consecutivas (acordos de um ano). Um contrato two-way pode sempre ser convertido num contrato normal da NBA.

De acordo com as regras contratuais definidas na temporada passada e que vão manter-se na época 2021-22 que vai dando os primeiros passos, um jogador num contrato de duas vias recebe um salário anual fixo de 462.629 dólares (cerca de 393.602 euros), metade do contrato mínimo para um jogador em primeiro ano que assine por uma equipa da NBA a tempo inteiro. Até à temporada passada, o salário de um jogador two-way estava dependente do número de jogos realizados na NBA e na G-League.

Neemias Queta, de 22 anos, foi eleito na 39.ª posição do draft da NBA, pelos Sacramento Kings, e procura nesta temporada tornar-se no primeiro português a jogar na liga masculina norte-americana de basquetebol profissional. Para isso, Neemias terá de lutar por espaço numa equipa que, para o jogo interior, renovou recentemente contrato com o poste Richaun Holmes e conta ainda na equipa com Tristan Thompson, Alex Len e Damian Jones (que não tem contrato garantido).

O jogador já se estreou pelos Sacramento Kings no California Classic, num jogo de preparação frente aos Los Angeles Lakers, tendo registado seis pontos e quatro ressaltos em cerca de 11 minutos de acção. Esta madrugada, é esperado que o português se estreie na NBA Summer League.

O internacional luso acabou a carreira universitária pelos Utah State Aggies com médias de 13,2 pontos, 9,0 ressaltos, 2,5 desarmes de lançamento e 2,0 assistências, com 59,4% nos lançamentos de campo. Na terceira temporada pelos Aggies, as boas prestações valeram-lhe honras de melhor defensor da conferência (pela segunda vez em três anos) e foi ainda finalista do “Naismith Defensive Player of the Year”, que consagra o melhor defensor de toda a NCAA – sendo o vencedor do prémio o base Davion Mitchell, agora colega de equipa de Neemias nos Kings, que o seleccionaram na nona posição do draft.