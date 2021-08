Manuel Ugarte é o terceiro reforço do Sporting

Site do Sporting CP

Médio uruguaio chega do Famalicão com contrato válido até 2026. “Leões” não revelaram o valor pago pelo jogador.

O médio uruguaio Manuel Ugarte, proveniente do Famalicão, assinou contrato até 2026 com o Sporting, anunciou nesta segunda-feira o clube campeão português de futebol.

O médio, de 20 anos, é internacional pelas selecções jovens do Uruguai e chegou a meio da temporada passada ao Famalicão, depois de ter feito toda a sua formação no Fénix, do Uruguai.

Ao serviço do Famalicão, Manuel Ugarte realizou 20 jogos, 18 deles como titular, e fez um golo. Nesta nova temporada, o médio uruguaio já fez um jogo pelos famalicenses, na vitória por 1-0 diante do Estoril a contar para a Taça da Liga.

De acordo com o Sporting, que não revelou o valor que pagou ao Famalicão pelo médio, Ugarte ficou com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

Aposta em jovens foi decisiva

“É um salto muito grande na minha carreira”, afirmou Ugarte em declarações aos meios de comunicação do clube, confessando que este é o “desafio mais alto” da sua carreira profissional.

O médio de 20 anos admitiu ainda que a aposta em jovens jogadores foi determinante para a decisão de rumar a Alvalade.

“O Sporting tem um projecto. Há muitos jovens que jogam e a Academia é um lugar óptimo para aprender o conceito do futebol e para melhorar como jogador. Sou um jogador aguerrido que gosta muito de jogar. Vou tentar contribuir com o máximo e deixar tudo [em campo]. Estou aqui para o que o mister precisar”, sublinhou.

Ugarte é o terceiro reforço dos “leões” esta temporada, depois das chegadas dos laterais Ricardo Esgaio, ex-Sp. Braga, e Rúben Vinagre, que foi colega do uruguaio no Famalicão.