Segunda, na TV: uma Violação de Confidencialidade, entre salteadores, bons malandros e atentados

CINEMA

Os Salteadores da Arca Perdida

Fox Movies, 21h15

Primeira aventura de Harrison Ford no papel do intrépido aventureiro Indiana Jones, um mega sucesso da crítica e do público por Steven Spielberg. Indy apresenta-se: um arqueólogo com gosto pela aventura, de chapéu, chicote e um cinismo irresistível (talvez emprestado de Humphrey Bogart e temperado com a sedução de Clark Gable). Em plena II Guerra Mundial, Jones dá por si a correr atrás da Arca da Aliança e com os nazis no seu encalço. Oito nomeações nos Óscares e quatro estatuetas: melhores direcção artística, efeitos visuais, montagem e som. Richard L. Anderson e Ben Burtt receberam ainda um prémio especial pela edição sonora.

Mulher na Praia

TVCine Edition, 22h

Abrem-se as hostes de um especial dedicado aos filmes de Hong Sang-soo com Mulher na Praia. Neste filme, Joongrae, um realizador num impasse criativo, convence Changwook, um amigo, a ir até uma estância balnear durante alguns dias. Changwook leva consigo a namorada, Moonsook, fã dos filmes de Joongrae. Os dois acabam por se envolver e Joongrae regressa a Seul. Dois dias depois, volta à estância balnear onde conhece uma jovem mulher que se parece com uma das personagens que idealiza para o seu novo filme.

Violação de Confidencialidade

RTP2, 23h02

Dois anos depois de ter perdido o emprego, Duval continua desesperado por encontrar trabalho. Certo dia, é contactado por um homem misterioso que lhe propõe transcrever gravações de conversas telefónicas. O trabalho é simples, bem pago e Duval sente ter finalmente encontrado um rumo para a sua vida. Porém, com o passar do tempo, percebe que essas chamadas são de teor confidencial. Isso deixa-o inquieto em relação à sua segurança e à legalidade do que está a fazer. Sem saber a verdadeira identidade do seu empregador, vê-se então envolvido numa complexa conspiração política em que terá de aprender a lidar com alguns dos mais poderosos – e perigosos – agentes dos serviços secretos franceses. Estreia em realização do francês Thomas Kruithof, um thriller político com François Cluzet, Denis Podalydès e Sami Bouajila nos papéis principais.

SÉRIES

Crónica dos Bons Malandros

RTP1, 22h17

Adaptação televisiva do romance de Mário Zambujal, com realização de Jorge Paixão da Costa, guião de Mário Botequilha (com contributo do próprio Zambujal) e interpretações de Marco Delgado, Maria João Bastos, Rui Unas, João Raposo, Adriano Carvalho, Manuel Marques e Joana Pais de Brito, entre outros. Os malandros titulares são golpistas da cidade de Lisboa que ocupam os seus dias entre jogos de bingo e pequenos delitos. Mas chega uma proposta que pode ser demasiado boa para recusar.

O Atentado

RTP1, 23h03

Estamos em 1937, em Lisboa, onde decorre a festa de casamento de Eurico com Isabel. Ele é um agente da Polícia de Investigação Criminal e ela é a filha do chefe José Baltar, da Polícia de Defesa e Segurança do Estado. Ao mesmo tempo, desenrola-se um complô onde o objectivo é raptar e sequestrar dois taxistas, apropriarem-se das viaturas e usá-las para um atentado que terá como alvo o Presidente Oliveira Salazar.

Sweetbitter

TVCine Emotion, 22h10

Estreia da segunda temporada de Sweetbitter, a série baseada no best-seller homónimo de Stephanie Danler. Nesta nova temporada, Tess (Ella Purnell) conseguiu assegurar que mantém o seu trabalho no restaurante. Agora só falta adquirir experiência. Pelo meio, há sexo, drogas, bebidas, vícios e comida maravilhosa. É difícil manter uma vida equilibrada quando se escolhe uma via profissional dura mas glamorosa.

INFANTIL

De Férias em... São Fransokyo

Disney Channel, 9h50, 15h15 e 21h10

Na semana de 9 a 15 de Agosto, podermos fazer uma viagem até São Fransoyko, com as personagens de Big Hero 6: A Série, Hiro, Baymax e a sua equipa. Hiro, um prodigioso engenheiro, prepara-se para reconstruir Baymax, mas serão vários os obstáculos que se colocam no seu caminho — bem como no caminho da sua equipa, constituída por Wasabi, Honey Lemon, Go Go e Fred. Ao longo dos episódios há parasitas vilões e monstros para derrotar.