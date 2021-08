R. Kelly começa esta segunda-feira a ser julgado por abuso sexual

Cantor norte-americano era alvo de acusações de pornografia com menores e abuso sexual há mais de duas décadas mas só há dois anos o seu caso voltou aos tribunais.

O cantor norte-americano R. Kelly começa esta segunda-feira a ser julgado em Nova Iorque por chantagem, exploração sexual infantil e rapto. Noutros estados pendem sobre ele acusações abuso sexual e suborno. As acusações contra o autor de I Believe I Can Fly existem há mais de duas décadas, mas a série documental Surviving R. Kelly, de 2019, e a mudança cultural causada pelo movimento #MeToo, reavivaram o caso que agora chega a tribunal.

A acusação diz que o cantor de 54 anos geria um esquema criminoso em que se recrutavam mulheres e raparigas menores para ter relações sexuais com o músico. Também se alega que Kelly subornou um representante da lei para obter identificação falsa para a cantora Aaliyah, que em 1994, quando do caso, tinha 15 anos, e para que a jovem estrela pudesse casar-se com ele. O casamento deu-se. R. Kelly tinha 27 anos e Aaliyah, que morreu num acidente de avião em 2001, tinha então 15 anos.

Kelly enfrenta acusações criminais distintas nos estados do Illinois e do Minnesota. O cantor afirma-se inocente perante todas as acusações, que também incluem casos que serão julgados em Nova Iorque. Está detido há quase dois anos sem direito a fiança. Os casos destes estados estão parados enquanto se desenrola o julgamento nova-iorquino por chantagem, exploração sexual infantil e rapto.

Em Fevereiro de 2019, entregou-se às autoridades em Chicago (Illinois) depois de ter sido formalmente acusado de dez crimes de abuso sexual agravado envolvendo quatro vítimas - que, na altura, mereceram do advogado do músico, Steve Greenberg, a classificação de “mentirosas”. “Acho que todas as mulheres estão a mentir, sim. Isto tornou-se uma espécie de ‘Olha, posso dizer que o R. Kelly fez alguma coisa’”.

Passados poucos meses, o número de acusações crescia e, depois de ter sido libertado sob fiança (100 mil dólares), R. Kelly voltava a ser detido em Chicago, desta feita já com 13 acusações a pender sobre a sua liberdade. R.Kelly já tinha sido julgado por crimes de pornografia infantil entre 2002 e 2008, mas foi absolvido.