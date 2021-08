Isto não é a América: Exit e Último Tango em Halifax chegam até nós

Quando uma série cheia de orgias, drogas e deboche financeiro não é aquela que traz mais coisas distintivas à semana de ecrãs, algo estranho se passa no reino do audiovisual. A norueguesa Exit chega esta semana à plataforma de streaming Filmin num exclusivo nacional, depois de ter posto metade do seu país de origem a vê-la em 2019-2020; pouco depois, aterra, no horário habitual das séries na RTP2, Último Tango em Halifax, série criada por Sally Wainwright (Happy Valley, Gentleman Jack) e com um tema e protagonistas que pouco se vêem na ficção, os idosos.