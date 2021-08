Festival VOA - Heavy Rock anuncia Avenged Sevenfold e Megadeth para 2022

Cartaz de 2020 incluía o regresso dos System of a Down, que fizeram esgotar um dos dias do evento entretanto cancelado pela pandemia e que agora não constam do cartaz revisto.

O VOA - Heavy Rock Festival vai realizar-se em 30 de Junho e 1 de Julho de 2022, no Estádio Nacional, em Oeiras, contando com Avenged Sevenfold, Megadeth e Bring Me The Horizon no cartaz, anunciou a organização esta segunda-feira. O evento vai também incluir Kreator, Killswitch Engage, Bizarra Locomotiva, Crossfaith e Sylosis no programa.

No comunicado divulgado esta segunda-feira, a organização recorda que os passes de dois dias para o festival estão esgotados, bem como os bilhetes para o primeiro dia, quando vão actuar Avenged Sevenfold, Megadeth, Kreator e Bizarra Locomotiva.

Foto Dave Mustaine, dos Megadeth, em palco em Portugal em 1999 Paulo Pimenta

Para o segundo dia, de Bring Me The Horizon, Killswitch Engage, Crossfaith e Sylosis, ainda há entradas disponíveis, por 50 euros.

A 11.ª edição do VOA deveria ter acontecido no Verão de 2020, foi adiada para este ano por causa da covid-19, mas a organização voltou a reagendar o festival, para 2022, por considerar que seria impossível realizar um evento de massas “sem distanciamento e sem restrições de lotação”.

“Com todas as incertezas que rodeiam a realização de grandes eventos, e apesar dos esforços envidados com vista à obtenção de um plano claro por parte do Ministério da Cultura para os festivais de verão, tornou-se evidente que a 11.ª edição do VOA Heavy Rock Festival não acontecerá este ano”, lamentou a organização em Abril.

A 11.ª edição do VOA chegou a contar com nomes como Sepultura, Korn e System of a Down, para além dos agora reconfirmados Bring Me The Horizon, Killswitch Engage, Bizarra Locomotiva, Crossfaith e Sylosis.