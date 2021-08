Relatório do IPCC é um novo “banho de realidade”: em qualquer cenário, o planeta deve aquecer 1,5 graus até 2040

O novo relatório do IPCC, para a 6.ª avaliação das alterações climáticas, confirma a enorme influência humana no aquecimento global e nos fenómenos a ele associados. O planeta está a aquecer mais e a um ritmo sem precedentes. Travar a fundo as emissões de gases com efeito de estufa não vai impedir fenómenos já em marcha durante décadas, como o derretimento do gelo e a subida do nível do mar.

Que não restem quaisquer dúvidas: “A escala das mudanças recentes no sistema climático como um todo e o estado presente de muitos aspectos do sistema do clima não têm precedentes ao longo de muitos séculos a muitos milhares de anos.” O planeta está a aquecer mais e mais depressa do que se previa há anos e vai continuar a fazê-lo, mesmo no melhor de todos os cenários. Aliás, há vários aspectos ligados às alterações climáticas, como a acidificarão dos oceanos ou a subida do nível médio do mar, que irão correr independentemente do que façamos. Mas é possível mitigar muito do que aí poderá vir se controlarmos, já e rapidamente, a emissão de gases com efeito de estufa (GEE). Os dados constam do mais recente relatório do IPCC (sigla inglesa de Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas), divulgado esta segunda-feira.