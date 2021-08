As desterradas: uma revolta feminina medieval resgatada da História

Se a voz das freiras de San Salvador de Albeos volta hoje a soar sob cinco séculos de escombros e de silêncio, é antes de mais porque há alguém que finalmente a tentou ouvir. No local onde se erguia o mosteiro românico beneditino, na pequena localidade galega frente a Melgaço, do outro lado do rio Minho, a memória da revolta das freiras que desafiaram a coroa de Castela e o papado parecia ter cedido à passagem do tempo, como a estrutura do edifício em ruínas, parcialmente soterrado e, até há bem pouco, encoberto por trepadeiras.