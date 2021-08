Covid-19 em Portugal: mais dez mortes e 1982 casos — o número mais baixo num mês

Portugal registou no sábado dez mortes e 1982 infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este domingo. Trata-se do número mais baixo de novos casos em mais de um mês — desde o boletim de 2 de Julho, referente à totalidade do dia anterior, quando se registavam 1851 infecções.

Depois de cinco dias seguidos a descer, o número de pessoas internadas volta este domingo a aumentar e há actualmente 849 pessoas hospitalizadas, mais 11 do que no último balanço. Já nas unidades de cuidados intensivos continua a tendência decrescente registada ao longo dos últimos três dias e existem menos dois doentes internados, num total de 184 pessoas.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com o número mais elevado de infecções diárias e somou este sábado 742 casos. Seguem-se o Norte com 651 infecções, o Algarve com 224, o Centro com 214 e o Alentejo com 95. A Região Autónoma dos Açores reportou 41 casos e a Madeira somou 15.

Seis dos dez óbitos foram reportados em Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro e um no Norte. Entre as vítimas mortais estavam um homem com idade entre os 50 e os 59 anos; duas mulheres e um homem no grupo etário dos 70 anos 79 anos; e quatro mulheres e dois homens com mais de 80 anos.

Recuperaram da doença 1057 pessoas em 24 horas. No total, contam-se 924.567 pessoas que conseguiram recuperar da infecção desde o início da pandemia.

O boletim da DGS dá ainda conta de 44.933 casos activos da doença, mais 915 em relação a sexta-feira. Este número é conseguido depois de subtraídos o número de mortes e de recuperados ao número total de casos.

De acordo com a DGS, no total, desde o início da pandemia já foram reportados 986.967 casos de covid-19 e 17.467 óbitos associados à doença.