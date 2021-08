Covid-19: Morreu mais uma pessoa em lar de Proença-a-Nova. Surto já fez duas vítimas mortais

Morreu um segundo utente do lar da Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova, depois de, na quarta-feira, ter sido detectado um surto de covid-19 naquela instituição. A informação foi avançada este domingo pela autarquia local, em comunicado publicado no seu site. A vítima faleceu no sábado, depois de, quinta-feira, uma outra pessoa ter perdido a vida devido à mesma doença.

Após ter sido identificado o surto no lar de idosos da Misericórdia, foram realizados testes aos utentes e funcionários. Este domingo, foram confirmados mais 22 infectados com o vírus SARS-CoV-2, revela também a câmara de Proença-a-Nova. Eleva-se, assim, para 152 o total de casos positivos associados a esta instituição particular de solidariedade social.

Há ainda oito casos identificados na comunidade, associados ao mesmo surto, bem como 153 pessoas que estão em vigilância, pelo que os números podem não ficar por aqui. Os utentes que não estão infectados foram transferidos para outras instalações da Santa Casa da Misericórdia de Proença-a-Nova.

A grande maioria dos utentes com covid-19 “está estável”, avança a autarquia. Duas dessas pessoas inspiram maiores cuidados e há cinco que se encontram a receber terapia com oxigénio. Os demais têm sintomas ligeiros. Segundo o presidente da Câmara Municipal de Proença-a-Nova, João Lobo, tanto os utentes como os funcionários “têm a vacinação completa” desde o início deste ano.

Nove mortes

O utente do lar de Proença-a-Nova não foi a única vítima da covid-19 neste sábado em Portugal. De acordo com o boletim diário da Direcção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este domingo, registaram-se outras nove mortes pelo novo coronavírus no primeiro dia deste fim-de-semana.



Seis dos dez óbitos foram reportados na região de Lisboa e Vale do Tejo, três no Centro e um no Norte. Entre as vítimas mortais estavam um homem com idade entre os 50 e os 59 anos; duas mulheres e um homem no grupo etário dos 70 anos 79 anos; e quatro mulheres e dois homens com mais de 80 anos.

Este domingo, a DGS reporta ainda 1982 infecções no seu boletim mais recente. Trata-se do número mais baixo de novos casos em mais de um mês — desde a actualização feita a 2 de Julho.

Depois de cinco dias seguidos a descer, o número de pessoas internadas volta este domingo a aumentar e há actualmente 849 pessoas hospitalizadas, mais 11 do que no último balanço. Já nas unidades de cuidados intensivos continua a tendência decrescente registada ao longo dos últimos três dias e existem menos dois doentes internados, num total de 184 pessoas.