O caso de Henry, refugiado que foi morto no ano passado e de quem não mais se ouviu falar

Na manhã de 9 de Dezembro de 2020 uma assistente social do Conselho Português para os Refugiados (CPR) desloca-se à Rua Carlos Mardel, em Lisboa. Não se chega a sentar, e reúne-se, de pé, à volta de uma mesa com quatro requerentes de asilo: Henry Onyekachi, da Nigéria, Zuhorullah Mohammad Jan, do Afeganistão, e Lamine Ceesay e Bubacar Darboe, ambos da Gâmbia.