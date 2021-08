Operadores militares de drones podem vir a ter formação no estrangeiro

Os operadores dos drones podem vir a ter formação externa e adicional à actual ministrada pela Força Aérea Portuguesa (FAP), dada a multiplicidade de missões daquele ramo e a reconhecida escassez de meios humanos. Para já, o Comando Conjunto de Operações Militares, na dependência do Estado-Maior General das Forças Armadas, que passou a coordenar esse dossier após decisão de despacho do ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, procura aprender com o exemplo estrangeiro.