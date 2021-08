O terrível Verão da oposição

Com as sondagens a continuarem a colocar o PS em bons lençóis – ainda que também mostrem o desejo popular de uma remodelação do Governo –, parece que, ao fim de seis anos no poder, António Costa deverá ultrapassar em sossego a noite das autárquicas e o Orçamento do Estado. O Congresso do PS no fim de Agosto será um grande comício para as eleições que substituirá a velha rentrée pré-covid. Falta saber se o primeiro-ministro chega à reunião do PS com um novo Governo para entusiasmar o partido para as autárquicas ou se, do alto da autoconfiança que o estado da oposição lhe permite gozar, mantém tudo como está até mais ver.