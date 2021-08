Semipresidencialismo de geometria variável

Uma entrevista que dei no dia 21 de Julho ao Estado de S. Paulo, sobre a hipótese de introdução do semipresidencialismo no Brasil, estimulou-me a escrever sobre a dinâmica do sistema político português. E isto porque, nos últimos meses, a tensão entre um Governo minoritário do PS e coligações fortuitas e cirúrgicas da maioria de partidos de oposição, apostadas em aprovar leis que desequilibram negativamente o Orçamento, levou membros do executivo a advertir que o sistema político não se transformou num “governo de assembleia”. Outros, contudo, atento o caráter minoritário do mesmo Governo, invocam a legitimidade democrática direta do Parlamento para que as suas leis possam reger tudo um pouco em matéria administrativa e financeira. Teremos deslizado, de facto, para um parlamentarismo governante?