Já são quatro as capitais de província do Afeganistão capturadas pelos taliban em três dias

Os avanços dos últimos dias confirmam a nova estratégia do grupo fundamentalista islâmico, focada na conquista dos centros urbanos do país. Exército afegão acusa o cansaço.

Kunduz, uma das maiores cidades do Afeganistão e capital da província com o mesmo nome, no Norte do país, caiu sob o controlo dos taliban. Sari Pul também foi capturada, aumentando para quatro as capitais de província tomadas pelo grupo fundamentalista islâmico no espaço de três dias. Kunduz, ainda assim, é a mais significativa conquista desde que iniciaram a sua ofensiva em Maio.

Numa declaração divulgada este domingo, o grupo armado declarou ter tomado edifícios das autoridades da cidade. Os avanços foram confirmados pelas autoridades: “Todas as forças de segurança fugiram para o aeroporto e a situação é crítica”, disse Sayed Jawad Hussaini, vice-director da polícia de um distrito da cidade de Kunduz, segundo o New York Times.

Têm sido relatados cenários caóticos de edifícios e habitações em chamas. Um habitante disse à Al-Jazeera que as pessoas tentaram fugir antes da chegada dos taliban e os que ficaram têm medo de sair das suas casas. De acordo com responsáveis de saúde, morreram pelo menos 14 pessoas em Kunduz, incluído de mulheres e crianças, e que mais de 30 feridos foram levados para o hospital.

A conquista de Kunduz é dos triunfos mais significativos dos insurgentes desde que começaram a sua ofensiva. A cidade é um importante centro económico e a sua localização é estratégica: faz fronteira com o Tajiquistão. Controlar Kunduz também significa controlar uma das mais importantes rotas de tráfico de droga da região, por onde passa o ópio e heroína do Afeganistão para a Ásia Central.

É também considerada uma porta de entrada para as províncias do Norte, ricas em minérios. Há auto-estradas que ligam Kunduz a outras grandes cidades, incluindo Cabul.

Mas a conquista também é uma vitória simbólica, uma vez que, antes de 2001 – quando os EUA iniciaram a sua intervenção no país –, Kunduz era uma das fortalezas dos insurgentes. Foi conquistada em 2015 e novamente em 2016, mas nunca esteve sob o seu controlo durante muito tempo.

Quatro cidades capturadas

Uma segunda capital de província, Sari Pul, foi conquistada no domingo. Ainda estão, no entanto, a decorrer confrontos, segundo as autoridades. “Os taliban estão a caminhar nas ruas da cidade. Os habitantes estão aterrorizados”, disse Sayed Asadullah Danish, membro do conselho da província, citado pelo New York Times. Mas as autoridades insistem que as suas forças mantêm a sua presença nas cidades conquistadas e que os confrontos continuam.

No total, quatro cidades de maior relevo foram conquistadas nos últimos três dias. No sábado, foi tomada Sheberghan, capital da província de Jowzjan, e Zaranj, capital da província de Nimruz. As quatro cidades tomadas têm em comum o facto de se situarem perto da fronteira e têm vias de comunicação relevantes, que podem revelar-se importantes para o grupo gerar recursos.

Ao mesmo tempo, a ofensiva tem desgastado as forças do Exército afegão e sobrecarregado as milícias locais que apoiam os militares: “Estamos tão exaustos, e as forças de segurança estão tão cansadas”, assumiu Hussaini.

A menos de um mês da retirada de todos os seus soldados, os EUA têm intensificado o apoio às forças governamentais com ataques aéreos. Contudo, não impediu os insurgentes de tomarem quatro cidades.

Desde Maio que o grupo iniciou uma intensa e violenta campanha após o anúncio da retirada das tropas norte-americanas e da NATO. Depois de conquistarem vastas áreas das zonas rurais, a estratégia de combate mudou o foco para as cidades.

Outras cidades estão sob ameaça enquanto confrontos violentos decorrem há semanas entre os taliban e as forças governamentais, nomeadamente nas capitais das províncias a Sul de Kandahar e Helmand.