Chamas devastam ilha de Evia ao sexto dia de incêndios na Grécia

Segundo as autoridades, há mais de 570 bombeiros a lutar contra o fogo na ilha. Incêndios a Norte de Atenas perdem intensidade, mas as temperaturas altas preocupam.

Milhares de pessoas abandonaram as suas casas na ilha de Evia este domingo, fugindo às chamas que alastram pela Grécia pelo sexto dia consecutivo. Os ferries continuam a postos para mais evacuações, depois de já terem transportado muita gente para um local seguro.

Já os incêndios que ameaçavam os subúrbios a Norte de Atenas nos últimos dias perderam alguma intensidade.

Mas as chamas em Evia – a maior ilha a Leste da capital – avançaram rapidamente e em várias frentes, consumindo milhares de hectares de floresta na zona Norte da ilha e forçando a evacuação de dezenas de aldeias.

“Estou zangada. Perdi a minha casa. Nada será igual a partir de amanhã”, confessou Vasilikia, residente de Evia, depois de subir a bordo de um ferry na vila de Psaropouli.

“É um desastre. É esmagador. As nossas aldeias foram destruídas, não sobra nada das nossas casas e das nossas propriedades. Nada, nada”, lamentou.

Os incêndios irromperam em várias zonas do país durante uma vaga de calor que já dura há uma semana, a pior em três décadas. As temperaturas abrasadoras e os ventos quentes criaram um barril de pólvora. Zonas de floresta arderam e dezenas de habitações e de empreendimentos foram destruídos por toda a Grécia.

O Governo mobilizou o Exército para ajudar a combater as chamas, e vários países, incluindo França, Egipto, Suíça e Espanha, enviaram ajuda, incluindo aeronaves.

Segundo as autoridades, há mais de 570 bombeiros a lutar contra o fogo em Evia.

A Guarda Costeira já retirou, desde terça-feira, mais de 2 mil pessoas das suas casas, em diferentes zonas da ilha – incluindo muitos idosos –, em operações de resgate dramáticas, com o céu nocturno pintado de vermelho por causa das chamas.

O governador da Região Centro da Grécia, Fanis Spanos, confirma que a situação no Norte da ilha é “muito complicada” há quase uma semana.

“As frentes do incêndio são enormes, a área de terra queimada é enorme”, disse à Skai TV, acrescentando que mais de 2500 pessoas foram acomodadas em hotéis e outro tipo de abrigos.

O incêndio na encosta do Monte Parnitha, a Norte de Atenas, já foi controlado, mas as condições climatéricas fazem com que exista um enorme risco de voltar a deflagrar.

Na sexta-feira à noite, ventos fortes empurraram o fogo para a cidade de Thrakomakedones e os seus habitantes tiveram de a abandonar. As chamas queimaram e enegreceram as casas, os carros e os pinheiros.