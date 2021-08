Um castelo inglês esteve de pé durante séculos. As alterações climáticas provocaram o seu colapso

O Castelo de Hurst, à beira do Canal da Mancha, têm o seu futuro ameaçado pela subida do nível do mar e pelas tempestades cada vez mais frequentes. O mesmo está a acontecer em vários locais históricos do Reino Unido.

Com medo de uma invasão francesa após cortar relações com Roma, Henrique VIII ergueu uma linha de enormes fortes costeiros ao longo do Canal da Mancha, e um dos mais imponentes é o Castelo de Hurst. Está ali desde 1544, passou pelas Guerras Napoleónicas e pela II Guerra Mundial, quando a sua guarnição protegeu as forças aliadas no Dia D.