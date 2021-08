Os britânicos não estão satisfeitos com o primeiro-ministro – nem com o líder da oposição

Ao dia de hoje, quem pode desempenhar melhor o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido? Boris Johnson ou Keir Starmer? Aparentemente, nenhum deles. Segundo uma sondagem da Opinium, publicada na edição deste domingo do semanário The Observer, a maioria dos inquiridos (32%) escolhe a hipótese “nem um, nem outro”, em detrimento do actual chefe do executivo (31%) ou do líder da oposição (25%).