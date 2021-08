Portugal com mais medalhas, melhores resultados e maior diversidade em Tóquio

Portugal superou as expectativas ao conquistar quatro posições de pódio nos Jogos Olímpicos, entre elas o título de Pichardo no triplo.

Nestes Jogos Olímpicos que foram diferentes de todos os outros, a participação portuguesa foi melhor do que nunca, com quatro medalhas conquistadas – o melhor que Portugal tinha conseguido tinha sido três, em Los Angeles 1984 e Atenas 2004. O ouro de Pedro Pablo Pichardo foi o ponto mais alto de uma participação que teve ainda a prata de Patrícia Mamona e os bronzes de Jorge Fonseca e Fernando Pimenta. Para além das medalhas, houve ainda 11 diplomas (classificações entre 4.º e 8.º), também um registo que supera as expectativas.