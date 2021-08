Miguel Oliveira abandona e Jorge Martin vence GP da Estíria

Português ocupava a 10.ª posição antes de um problema com a sua KTM o obrigar a desistir a 14 voltas do final

Miguel Oliveira olhou várias vezes para a traseira da sua moto enquanto ia perdendo posições até à cauda do pelotão quando faltavam 14 voltas para o final do Grande Prémio (GP) da Estíria de MotoGP. O piloto português acabou por desistir, depois de ter partido da 12.ª posição da grelha de partida e ter ocupado o 10.º lugar grande parte da corrida. Mais feliz foi o espanhol Jorge Martin, que partiu do pole position e depois de ter perdido o primeiro lugar por alguns instantes, fixou-se na liderança até ao final.

Depois de um primeiro arranque, a corrida acabou por ser interrompida ainda antes da terceira volta, após um acidente com algum aparato. Uma queda de Dani Pedrosa provocou um choque violento da Aprilia do italiano Lorenzo Salvadori com a KTM do espanhol, acabando as duas motos por ficar a arder, numa altura em que Francesco Bagnaia liderava. A prova recomeçou meia-hora depois, após o asfalto ser limpo e seco

Na nova partida, com a mesma disposição dos concorrentes em relação à qualificação da véspera, tudo mudou. O australiano Jack Miller, da Ducati, passou para a dianteira, com Martin a cair para a terceira posição, sendo também ultrapassado por Joan Mir. O detentor da pole reagiu à terceira volta e passou definitivamente para a dianteira, acabando por se isolar, apenas com Mir no seu encalço.

Mais atrás Miguel Oliveira estava estabilizado no 10.º lugar, atrás do seu companheiro de equipa Brad Binder. Numa altura em que estava a ser pressionado pelo multicampeão espanhol Marc Márquez, o português começou a perder velocidade e lugares e acabou por desistir de um GP que marcou a sua primeira vitória na categoria na temporada passada.