Messi não revela futuro num adeus emocionado

Apesar de toda a especulação e das notícias que dão Lionel Messi muito próximo de assinar pelo PSG de França, o jogador argentino preferiu não falar do seu futuro este domingo, quando se despediu dos sócios e adeptos do Barcelona. Numa conferência de imprensa no Auditório 1899, em Camp Nou, pouco depois do meio-dia (11h em Portugal), a estrela galáctica, em lágrimas, disse estar orgulhoso com aquilo que construiu e triste com a partida.

“Bom dia. Não sei se vou conseguir falar. Fiquei a pensar nestes dias o que poderia dizer. A verdade é que não saiu nada, fiquei bloqueado. Isso é muito difícil para mim, depois de tantos anos e fazer minha vida aqui. Eu não estava preparado”, assegurou o jogador com a voz embargada.

“No ano passado, estava convencido de que iria sair, mas este ano estava convencidoque continuaria aqui, em nossa casa”, prosseguiu, relembrando a sua chegada ao clube quando era apenas um jovem de 13 anos. “Depois dos 21 anos vou embora com a minha mulher e os meus três filhos catalão-argentinos. Esta é a nossa casa. Tenho de agradecer aos meus companheiros e ao pessoal do clube por tudo o que vivi.”

Messi referiu os grandes momentos como jogador que passou ao longo dos anos, mas também algumas coisas más. “Mas tudo isso fez-me crescer.” O atacante sublinhou também que gostaria que esta despedida tivesse sido em campo para receber uma última ovação e os aplausos das bancadas. “Senti muito a falta deles durante o confinamento.”

“Espero poder voltar a este clube, de qualquer maneira. Espero poder contribuir para que este clube continue a ser o melhor do mundo”, concluiu, antes de responder a perguntas dos jornalistas, alguns deles também a controlar as emoções.

Questionado sobre se o clube fez tudo o que estava ao seu alcance para retê-lo, Messi respondeu: “Não sei, o que tenho claro é que fiz todo o possível. Laporta disse-me que não poderia fazer mais. Já ouvi muitas coisas sobre mim, mas o que sei é que fiz todo o possível para ficar. O meu contrato nunca foi um problema. Depois de uma refeição com Laporta, fiquei convencido de que ficaria. Já tínhamos tomado a decisão. No ano passado eu não quis ficar e disse isso. Este ano eu quis, mas não consegui ”.

O emblema catalão comunicara na quinta-feira que o jogador argentino não iria prosseguir a carreira no seu clube de sempre e a notícia, embora fosse uma possibilidade real, correu mundo como uma bomba. Apesar da existência de um acordo entre as partes, a difícil situação económica do clube e os regulamentos da Liga espanhola impossibilitaram a continuidade face aos enormes valores que estariam em cima da mesa.

Na noite de sábado, Messi convidou para sua casa alguns ex-companheiros de equipa para uma despedida, entre os quais Sergio Busquets, Jordi Alba e Kun Aguero.