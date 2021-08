Eintracht de Gonçalo Paciência afastado da Taça por equipa do terceiro escalão

O Eintracht Frankfurt foi afastado este domingo da Taça de Alemanha de futebol, derrotado pelo modesto Mannheim, que milita no terceiro escalão, por 2-0. O atacante português Gonçalo Paciência não foi titular, mas entrou aos 68’ não conseguindo evitar o desaire da sua equipa logo na primeira eliminatória desta competição.

Com menos um jogador desde os 62’, por expulsão de Hinteregger, numa altura em que já estava em desvantagem por dois golos ­- Seegert (48’) e Boyamba (52’) -, a situação do Eintracht complicou-se ainda mais, acabando mesmo por não evitar a eliminação nesta fase precoce.

Também o Mainz e o Colónia tiveram de sofrer para bater equipas do quarto escalão, Elversberg e Jena, respectivamente, carimbando o apuramento apenas no desempate por grandes penalidades.

Lille empata

Em França, no arranque do campeonato, o campeão Lille, com os internacionais portugueses José Fonte e Renato Sanches da equipa inicial, começou a defesa do título com um empate no terreno do Metz, por 3-3.

Nas restantes partidas deste domingo, destaque para o triunfo do Clermont sobre o Bordéus, por 2-0, e do Angers sobre o Estrasburgo pelo mesmo resultado. De resto, mais três empates: Rennes-Lens, 1-1; Nice-Reims, 0-0, e Saint-Étienne-Lorient, 1-1.

Clermont, Angers e PSG – que bateu na véspera o Troyes, por 2-1 – dividem o comando da prova.