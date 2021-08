Para saber o que se serve à mesa, é necessário conhecer a origem dos produtos e andar pelos mercados. É isso que fazemos em Setúbal, numa conversa com o chef Luís Barradas.

