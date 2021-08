Sete hospitais tiveram só 139 profissionais infectados com o novo coronavírus em Julho

Sete dos maiores centros hospitalares do país, que empregam mais de 36 mil trabalhadores, contabilizaram no mês passado só 139 (0,3%) profissionais infectados com o novo coronavírus, a maior parte dos quais vacinados. Apesar de entre os infectados 82% ter tomado pelo menos uma dose da vacina (a esmagadora maioria já tem as duas), a verdade é que 18% não tinham sido imunizados. E essa percentagem é bem superior à proporção de trabalhadores que optou por não se vacinar, o que significa que estes estão mais sujeitos a apanhar o SARS-CoV-2 do que os que se vacinaram.