Estudo hospitalar indica que aleitamento por mães infectadas não trouxe riscos acrescidos a recém-nascidos

O alojamento conjunto de recém-nascidos com mães infectadas pelo SARS-CoV-2 e o aleitamento materno não trouxeram riscos acrescidos para os bebés de terem doença grave de covid-19, conclui um estudo realizado pelo serviço de pediatria do Hospital Garcia de Orta. Dos 77 recém-nascidos de mães infectadas – partos realizados na unidade de Almada durante 2020 – que participaram no estudo, apenas quatro testaram positivo entre as primeiras 24 a 48 horas e nenhum precisou de cuidados especiais.