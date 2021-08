Meta de 70% da população em Portugal continental coloca o país entre os seis países europeus com um ritmo de vacinação superior ao do Reino Unido, que começou como um dos mais rápidos do mundo a vacinar contra a covid-19. Foram ultrapassados os 201,7 milhões de casos do novo coronavírus em todo o globo. Portugal com 18 mortes e 2377 infecções.