Covid-19 em Portugal: 17 mortes e 2621 novos casos. Internamentos a descer

Portugal registou na sexta-feira 17 mortes e 2621 infecções pelo novo coronavírus, de acordo com o boletim da Direcção-Geral da Saúde (DGS) divulgado este sábado. No total, desde o início da pandemia já foram reportados 984.985 casos de covid-19 e 17.457 óbitos associados à doença.

Há já cinco dias consecutivos que o número de doentes internados desce e estão actualmente hospitalizadas 838 pessoas, menos 28 do que no último balanço. Também nas unidades de cuidados intensivos (UCI) baixaram os internamentos. Existem menos oito doentes internadas que na quinta-feira, num total de 186 pessoas.

Das 17 mortes registadas, nove foram reportadas em Lisboa e Vale do Tejo, quatro no Norte, duas no Alentejo, uma no Centro e uma no Algarve.

Além de concentrar a maioria dos óbitos registados, Lisboa e Vale do Tejo foi a região que mais novos casos somou (1075, o que perfaz 41% do total). Seguem-se o Norte com 878 infecções, o Centro (216), o Algarve (215) e o Alentejo (127). Na Região Autónoma dos Açores foram reportados 73 casos e 37 na Madeira.

Recuperaram da doença 3232 pessoas em 24 horas. No total, contam-se 923.510 pessoas que conseguiram recuperar da infecção desde o início da pandemia.

De acordo com a DGS, há 44.018 casos activos da doença, menos 628 em relação a quinta-feira. Este número é conseguido depois de subtraídos o número de mortes e de recuperados ao número total de casos.

De acordo com a DGS, os valores da matriz de risco, actualizados esta sexta-feira, situam-se nos 0,92 no caso do R(t) – índice de transmissibilidade da doença – e a incidência é de 362,7 casos de infecção por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias em Portugal.