Caçadores contra o Governo. Querem manter caça à rola enquanto suspensão não for europeia

O Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) e as principais associações de caçadores continuam desavindos por causa da suspensão da caça à rola-brava, anunciada no final do mês passado. O organismo estatal diz que os representantes do sector eram favoráveis a essa moratória, mas estes garantem que apenas estariam de acordo se a medida fosse aplicada em toda a Europa.