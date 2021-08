Mais de 11 mil já se candidataram ao superior. Primeiro dia com procura semelhante à do ano passado

Este número está em linha com o do primeiro dia do ingresso de 2020 e é cerca de 70% superior ao verificado nos anos anteriores à pandemia. Se os números se mantiverem elevados, pode haver um novo aumento extraordinário de vagas.

Mais de 11 mil estudantes apresentaram a sua candidatura ao ensino superior no primeiro dia do concurso nacional de acesso, que arrancou na última sexta-feira. Este número está em linha com o do primeiro dia do ingresso de 2020 e é cerca de 70% superior ao verificado nos anos anteriores à pandemia. Os indicadores apontam para um novo ano de procura elevada por um curso nas universidades e politécnicos públicos, o que pode levar o Governo a um novo reforço extraordinário de vagas.