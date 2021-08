A remodelação pode esperar: autarcas do PS em sintonia com Costa

O primeiro-ministro, António Costa, afasta uma remodelação governamental, embora reconheça o desgaste dos seus ministros que há um ano e meio governam com a pressão e a incerteza da pandemia de covid-19. No entanto, o tema não sai da agenda política, com comentadores políticos, como Marques Mendes, a considerarem a remodelação “inevitável”. O comentador da SIC já apontou mesmo a porta de saída a quatro governantes, entre eles Eduardo Cabrita, o ministro mais desgastado do executivo. E a remodelação tem sido frequentemente justificada com a necessidade de dar um novo élan não só ao Governo, mas ao próprio PS, a tempo de os seus autarcas e novos candidatos beneficiarem dela nas autárquicas de 26 de Setembro.