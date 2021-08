“As origens das nossas neuroses sociais estão nas elites”

“Irmã, tu já não és africana, tu és portuguesa! Vais para África fazer o quê?” Foi ao fim de mais de uma década a viver em Portugal, onde chegou aos oito anos, que Joacine Katar Moreira, deputada e historiadora de origem guineense, percebeu que havia “muitas interseccionalidades” na sua existência. Faz uma pausa nas férias com a família para uma conversa com o P2, onde fala sobre as raízes guineenses e o entrelaçar do percurso anti-racista com as ideias ambientalistas do partido que a elegeu - e com o qual entrou em ruptura. Aponta o dedo à comunicação social e às elites por tornarem difícil que o debate sobre o racismo se aprofunde. “São as elites que têm tido um papel relevante na má condução da questão racial”, afirma. Em período de Jogos Olímpicos, com o triunfo de atletas portugueses negros, é este o ponto de partida.