Voltou o Conselho da Revolução?

Vir anunciar de uniforme (é o próprio que diz que contribui para o “processo”) que “é preciso vacinar a faixa etária mais nova o mais rapidamente possível” não está nas atribuições do vice-almirante.

O almirante Gouveia e Melo, como toda a gente sabe, é altamente competente. Está a tratar da logística das vacinas contra a covid, uma coisa que devemos ao Serviço Nacional de Saúde (e não ao vice-almirante, como algumas pessoas parecem querer acreditar) com o auxílio imprescindível das autarquias. O vice-almirante tornou-se uma figura dominante do espaço público em seis meses e infelizmente apaixonou-se por si próprio – nada que não aconteça a muito boa gente que esteja continuamente no centro das atenções.