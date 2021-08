Um momento de publicação independente: O Silêncio e a Multidão

Apresenta-nos o teu livro de artista.

O livro de artista O Silêncio e a Multidão surge da vontade de dilatar no tempo a minha exposição de pintura com o mesmo nome, que aconteceu no espaço Atmosfera M, do Montepio, em Lisboa, e celebrar os quase 25 anos da minha primeira exposição. Nesta exposição apresentei cerca de 40 pinturas, em grande parte realizadas nos dois últimos anos.



Este livro de artista é uma peça de colecção. Foram feitos somente 50 exemplares numerados e assinados. A paginação e os materiais empregues foram cuidadosamente escolhidos para servir o conceito das pinturas.

O Silêncio e Multidão reúne fotografias das pinturas apresentadas na exposição, desenhos que fiz especificamente para a publicação, pequenos textos e frases coligidas dos meus cadernos e das paredes do atelier. Conta com três páginas desdobráveis, onde se pode ver com bastante detalhe as pinturas de maior dimensão, a tipografia é visualmente muita rica, adaptando-se aos textos, e a capa foi pensada pelo designer de forma a jogar com a dicotomia Silêncio/Multidão. Aqui convida-se o leitor a interagir, retirando a cinta e revelando uma janela/corte na capa que, por sua vez, apresenta um encarte com uma reprodução. O leitor pode escolher a imagem que deseja ter na “janela” da capa, pois são oferecidos dois encartes.

Quem são os autores?

Eu, Daniela Reis, sou a autora das pinturas, dos desenhos, dos textos e co-editora; o Bruno Martins é responsável pela produção executiva e gestão de conteúdos e co-editor; o Rui Peralta é responsável pelo design gráfico e paginação e a impressão e acabamento foi feita pela Digiset, Lda.

Do que quiseste falar?

Da minha pintura. Utilizo a figura humana e o corpo como veículo e medida para pensar a relação com o outro e consigo mesmo, o retrato enquanto relação de duplicidade e (des)confiança com o real, a cor de forma expressiva e livre.

Tens ou conheces uma publicação feita no último ano que merecia estar nesta rubrica? Responde às seguintes perguntas e envia-nos um email com os respectivos links e fotos. O próximo momento de publicação independente pode ser teu.

- Quem são os autores?

- Do que quiseste falar?

- Questões técnicas: quais os materiais usados, quantas páginas tem, qual a tiragem e que cores foram utilizadas?

- Onde está à venda e qual o preço?

- Porquê fazer e lançar publicações hoje em dia?

- Recomenda-nos uma edição de autor recente lançada em Portuga

Reuni um conjunto de quase 40 pinturas recentes que estabelecem entre si, com os textos e os desenhos que as acompanham relações e cruzamentos. Com a ajuda do Bruno Martins estabelecemos uma possível linha narrativa, organizando as obras por núcleos: O 1.º núcleo, “Para ligar o eterno a este dia", coloca em relação um conjunto de pinturas abstractas, apresentadas em desdobrável, com outras figurativas, representando um amontoado de corpos jazentes, estabelecendo uma relação entre interior/exterior dos corpos; “O Eco" é o 2.º núcleo e refere-se à ressonância do mundo no corpo, às diferentes marcas que este deixa; o 3.º Núcleo é “Do Caos à Superação”, um conjunto de pinturas escolhidas para lembrar o poder catártico da pintura, a capacidade de exteriorização e de dar forma ao medo e à ansiedade e, com isso, torná-los controláveis, domesticáveis; O 4.º núcleo "O Encontro” colige pinturas com o tema da água e da reunião, da inscrição de uma história noutra história; o 5.º núcleo, “Construtores de Mundos”, visita o tempo da infância, dos trava-línguas e das descobertas maravilhosas; “Retratos" é o 6.º Núcleo e são obras com imagens duplas, reflexos, procurando o confronto com o próprio e com o outro que nos habita; em “Renovação”, o 7.º núcleo, há uma referência a Caliban e são pinturas em que o corpo, a natureza e o plano do onírico são os temas principais; o último núcleo, “A Multidão”, apresenta três obras de grande formato, com uma página em desdobrável, as figuras nestas pinturas sobrepõem-se, aparentemente em contacto, mas na realidade são uma multidão indiferente. Ao longo do livro joga-se com a ideia de um silêncio fértil e de uma multidão de ausências.

Questões técnicas: quais os materiais usados, quantas páginas tem, qual a tiragem e que cores foram utilizadas?

O livro tem 58 páginas, com o formato de 210 x 270 mm, impressas a 4/4 cores, em papel Munken Lynx, 150 gr. A capa é em papel Keaykolour com uma bolsa com 2 encartes/postais, um cortante e cinta; no interior há 3 páginas desdobráveis. A tiragem é de 50 exemplares assinados e numerados de 1 a 50.

Onde está à venda e qual o preço?

Está à venda no meu site pelo valor de 45 euros.

Porquê fazer e lançar publicações hoje em dia?

Por resistência e teimosia. Porque acreditamos num tempo mais lento e na criação de pontes de ligação com o público.