Inês Lobo. Biblioteca Pública e Arquivo Regional em Angra do Heroísmo

No terceiro episódio do podcast No País dos Arquitectos, Sara Nunes, da Building Pictures, conversa com a arquitecta Inês Lobo, procurando explorar a missão da arquitectura e do papel do arquitecto, os processos e as referências de trabalho, através da obra da Biblioteca Pública e Arquivo Regional em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira (Açores).

“Aquilo que mais me fascina no universo da arquitectura é a obra pública e tem a ver com esta ideia de que, quando dizemos obra pública, estamos a construir para todos nós”, conta a arquitecta Inês Lobo neste episódio.

No País dos Arquitectos é um dos podcasts da Rede PÚBLICO. Produzido pela Building Pictures, criada com a missão de aproximar as pessoas da arquitectura, é um território onde as conversas de arquitectura são uma oportunidade para conhecer os arquitectos, os projectos e as histórias por detrás da arquitectura portuguesa de referência.

