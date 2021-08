Em 30 anos, Yvette coleccionou 60 mil caixas vintage de lata

Yvette Dardenne colecciona caixas de lata com aspecto vintage, provenientes de todos os cantos do mundo. Aos 83 anos, a belga conta com cerca de 60 mil na sua colecção.

Noutros tempos, serviam para guardar arroz, café, caramelos, tabaco ou graxa para sapatos; agora, as suas caixas preenchem prateleiras, equilibram-se em vãos de escadas, enchem já quatro casas. Embora as coleccione há cerca de 30 anos, a memória não a atraiçoa: a primeira, garante à Reuters, foi uma caixa de chocolates da marca Cote d’Or, na altura representada pela pintura de uma rapariga de cabelos loiros e com um chapéu azul.

Com o tempo, à medida que a vizinhança teve conhecimento deste seu interesse, as caixas simplesmente começaram a aparecer: “As pessoas ainda pensam que eu viajei muito, mas eu não estive nenhum lugar. (...) Às vezes, mal o meu marido saía para o escritório, aparecia alguém com alguma coisa para me oferecer’.

Um dos seus maiores tesouros é uma caixa de 1868 com um emblema de dois cavalos no topo, que guardava os biscoitos Huntley & Palmers, feitos em Reading, Inglaterra. Terá sido, diz Dardenne, a primeira caixa com litografia. Para ver numa qualquer visita a Grand-Halle, em Liège - basta marcar para conhecer a colecção.