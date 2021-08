Informação e manipulação

De memória de jornalista, não me recordo de alguma vez ter sido “despejada” tanta informação sobre os cidadãos como no caso da covid-19. Há quase um ano e meio que as notícias sobre a pandemia fazem a primeira página dos jornais e a abertura dos noticiários, somando números, comunicados, alertas e opiniões. Comparados com a cobertura noticiosa da pandemia, a guerra na Síria, a vitória de Joe Biden ou os Jogos Olímpicos que ainda estão a decorrer quase parecem a face oculta da lua. Ainda assim, alguns leitores do PÚBLICO consideram que o seu jornal não os informa adequadamente sobre a situação da covid-19 em Portugal. Alguns suspeitam mesmo que o jornal tem uma parceria com o Governo para escamotear as facetas mais dramáticas da pandemia em Portugal.