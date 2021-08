Havemos de ir a Viana ver as Lojas Memória

O Luís Octávio Costa é vianense de gema e, aqui e ali, volta à sua cidade para nos contar algumas histórias que são mais fáceis de contar por quem é da casa. Fê-lo em 2018, com esta volta a Viana em fotografias, e voltou a fazê-lo agora, num desfiar de recordações de moradas comerciais com pergaminhos na cidade. À boleia do lançamento de um livro que celebra as Lojas Memória, ele e o Adriano Miranda foram às compras, fazer barba e cabelo e tirar um retrato à la minute a estes lojistas que, contra ventos e marés de modernidade, mantêm orgulhosamente as suas casas de portas abertas. Este texto é para ler do princípio ao fim, de preferência a comer uma bola-de-berlim do Natário (ou a sonhar com ela).

De Viana saltamos para o Vale do Tua, onde a Amanda Ribeiro andou de olhos postos no céu: a ver pássaros e estrelas. No ano passado, esta região do Norte do país recebeu a certificação internacional de Destino Turístico Starlight e passou a ser oficialmente declarada como um território ideal para admirar estrelas. Entre miradouros vários, boa comida e património, a Amanda passou um fim-de-semana de nariz no ar. E ainda dormiu no Ribeira House, um alojamento local que quer mostrar que Mirandela é “o país das maravilhas”. Por falar em dormir, a Maria José Santana foi conhecer o Hästens Sleep Spa, um hotel em Coimbra que nos quer embalar o sono – graças aos famosos colchões da marca sueca Hästens.

Enquanto isso, o Luís Simões continua a pedalar e a desenhar Portugal. Esta semana vai de Castelo Branco a Penamacor, enfrentando serras e o desafio de saber como vai carregar a bateria da bicicleta. Força, Luís!

No capítulo da mesa, a Alexandra Prado Coelho foi ver o que andaram a criar os chefs nos meses em que os seus restaurantes tiveram que fechar devido à pandemia. Quatro cozinheiros, quatro restaurantes, quatro experiências diferentes, de Vila Viçosa a Sintra. Bom apetite! Já o Miguel Esteves Cardoso explica-nos hoje como é que se faz sushi em casa.

Nos vinhos, o Pedro Garcias escreve sobre o vinho do Porto e a “bestialidade inglesa” segundo Camilo Castelo Branco e o Manuel Carvalho e o José Augusto Moreira apresentam as novidades da semana.

Ficam para o fim a crónica do Humberto Lopes, que, na sua Memória de viajante, nos leva ao Vietname, e o relato do leitor Pedro Sousa, que nos apresenta a Valongo, uma aldeia do Sabugal.

Estamos conversados por hoje. Volto para a semana, com mais sugestões para os seus tempos de lazer. Até lá, bom fim-de-semana e boas fugas.

Vale a pena saber

