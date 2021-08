Taliban capturam a segunda capital de província do Afeganistão em dois dias

Grande parte da província de Jowzjan, que faz fronteira com o Turquemenistão, é controlada pelos taliban, que podem agora enviar os seus combatentes para outras cidades que estão cercadas no Norte do país.

Os taliban capturaram este sábado a cidade de Sheberghan, capital da província de Jowzjan, a Norte, confirmou o vice-governador da cidade. É a segunda capital de província do Afeganistão a cair no controlo do grupo fundamentalista islâmico no espaço de dois dias e marca mais um avanço da ofensiva dos insurgentes que, até então, controlavam sobretudo vastas áreas rurais.

“Toda a cidade foi capturada, não restou nada”, disse à AFP Abdul Qader Malia, vice-governador da província. Na tarde de sábado, as tropas afegãs ainda controlavam o aeroporto – onde se refugiaram – e as sedes militares fora da cidade.

Contudo, grande parte da província, que faz fronteira com o Turquemenistão, é controlada pelos taliban. Isto abre-lhes o caminho para transferirem as suas forças para outros locais, nomeadamente para outras cidades no Norte do país que estão cercadas.

Algumas publicações nas redes sociais sugerem que os taliban contaram com a ajuda de alguns residentes da cidade para a conquistar.

Avistavam-se carros militares, carrinhas e SUV capturados a andarem nas estradas com as bandeiras do grupo. Também tomaram os edifícios principais das autoridades, como o complexo do governador. Em simultâneo, vários residentes – essencialmente mais jovens – aplaudiam.

Um responsável da cidade disse à AFP que “as forças de segurança afegãs perderam a sua moral devido à intensa propaganda taliban”. O Governo afegão ainda não comentou oficialmente a queda de outra cidade.

Sheberghan também sobressai por ser a terra natal de Abdul Rashid Dostum, antigo Presidente do Afeganistão e um célebre chefe de guerra que ganhou reputação no combate aos taliban nos anos 1990. Este sábado, Dostum reuniu-se com o Presidente afegão, Ashraf Ghani, e demonstrou o seu apoio às forças de segurança e a sua posição “contra o inimigo”, de acordo com uma declaração do palácio presidencial.

Contudo, salienta o New York Times, a queda da cidade demonstra que, apesar do ressurgimento das milícias (como a de Dostum), que apoiam o Governo afegão, são nesta altura pouco fiáveis nos momentos de combater os taliban.

Ofensiva nas cidades

A conquista de Sheberghan insere-se na ofensiva do grupo armado, que já conquistou cerca de 200 dos 400 distritos afegãos nos últimos meses, impulsionada pela retirada das tropas norte-americanas e estrangeiras do país.

Um dia antes, a cidade de Zaranj da província de Nimroz, no Sul do país, também tinha sido conquistada pelo grupo fundamentalista islâmico. Os taliban já controlavam muitas zonas rurais no país, mas Sheberghan e Zaranj são as primeiras capitais de província a serem conquistadas nesta campanha para retomarem o poder.

Ainda assim, Ibraheem Bahiss, consultor do Internacional Crises Group, analista e investigador independente, enfatiza que as conquistas de Sheberghan e Zaranj “são vitórias de propaganda”, uma vez que “os taliban continuam a ter dificuldades para conquistar cidades maiores como Herat e Kandahar”, disse, citado pelo New York Times.

As investidas dos insurgentes têm evoluído para violentos combates urbanos na tentativa de penetrar várias cidades importantes: Sheberghan e Kunduz, no Norte, Kandahar e Lashkar Gah, a Sul, e Herat no Oeste. Há relatos de confrontos intensos em Kunduz e Lashkar Gah. E no meio da luta pelo controlo do país estão dezenas de milhares de civis. Já morreram ou ficaram feridos centenas de pessoas e muitas mais foram forçadas a deslocar-se.