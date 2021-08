“Estamos a falar de um apocalipse”: centenas de incêndios continuam a devastar a Grécia

As frentes mais ferozes do fogo estão na periferia de Atenas, na ilha de Evia e na região do Peloponeso. Ventos fortes imprevisíveis e altas temperaturas dificultam o combate das chamas.

As chamas consomem partes da Grécia pelo quinto dia consecutivo sem dar tréguas: nas últimas 24 horas as autoridades têm combatido mais de 400 incêndios espalhados pelo país. A Grécia está a enfrentar uma onda de calor com temperaturas acima dos 40ºC, considerada a pior das últimas décadas, e que levou o primeiro-ministro grego a afirmar que transformou o país num barril de pólvora. Mais uma pessoa morreu, aumentando para duas as mortes devido aos incêndios.

As frentes mais descontroladas de fogo estão na periferia a Norte de Atenas, na ilha de Evia e na região do Peloponeso, incluindo Mani, Messinia, e Olímpia, o berço dos Jogos Olímpicos. Mais de 700 de bombeiros – contando com reforços enviados do Chipre, França e Israel – combatem as chamas com cerca de 20 meios aéreos. Vários países devem enviar mais recursos, nomeadamente os EUA.

Uma pessoa morreu na sexta-feira depois de ter sido atingida por um poste de electricidade, não resistindo aos ferimentos. Uma segunda vítima mortal foi encontrada numa fábrica perto das chamas. Era o presidente da Câmara de Comércio de Atenas, Konstantinos Michalos. Outras 20 pessoas ficaram feridas.

Desde o final do dia de quinta-feira que o incêndio no Monte Parnitha, na periferia de Atenas, tem forçado a fuga de milhares de pessoas e as equipas de combate aos fogos têm enfrentado ventos fortes e altas temperaturas, dificultando o controlo das chamas.

Entre a noite de sexta-feira e a manhã de sábado, mais uma vila foi atingida: ventos fortes empurraram as chamas para Thrakomakedones, na periferia de Atenas, queimando várias casas. A localidade foi evacuada. “[É] mesmo terrível”, disse Thanasis Kaloudis, habitante da localidade. “Toda a Grécia ardeu”.

Em Evia, a segunda maior ilha da Grécia, a cerca de 100 quilómetros de Atenas, os incêndios estão espalhados desde uma ponta da ilha, perto do Golfo de Evia, até à outra ponta, junto ao mar Egeu. No final do dia de sexta-feira, centenas de pessoas, incluindo residentes mais idosos, fugiram de barco da vila de Limni, à medida que as chamas irrompiam pela costa e o céu se pintava de um vermelho apocalíptico.

Absolutely terrifying footage from a ferry carrying passengers escaping the shores of Lake Evia in #Greece. pic.twitter.com/5H9jzapXl0 — Dino Sofos (@dinosofos) August 7, 2021

A Norte de Atenas o ar tornou-se pesado devido ao fumo das chamas e uma fina camada de cinzas cobre o chão. “Estamos a falar de um apocalipse, não sei como o descrever”, disse à emissora ERT Sotiris Danikas, responsável da Guarda Costeira na ilha.

Neste sábado, o primeiro-ministro grego, Kyriakos Mitsotakis, apelidou este Verão de “aterrador”, acrescentando que a prioridade do Governo “tem sido, em primeiro lugar, proteger as vidas humanas”. O Governo pretende reembolsar as pessoas afectadas pelos incêndios e deve designar as áreas queimadas como áreas destinadas à reflorestação, prometeu Mitsotakis.