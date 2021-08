Dez conflitos a que o mundo deve estar atento

Etiópia, Índia e Paquistão, Birmânia, Haiti, Bielorrússia, Colômbia, Arménia e Azerbaijão, Iémen, Moçambique e a região do Sahel. São estes os dez conflitos identificados em Fevereiro pelo relatório anual do Armed Conflict Location and Event Data Project (ACLED), uma organização que mapeia e analisa conflitos, e que foram agora revistos. Seis meses depois, muitas das previsões vieram a confirmar-se.