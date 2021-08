Quatro feridos após acidente com cal na Lipor II da Maia

Os trabalhadores envolvidos foram assistidos no local e encaminhados para o Hospital São João, no Porto, “apenas por questões preventivas”.

Quatro trabalhadores da Lipor II, na Maia, sofreram este sábado “ligeiras escoriações”, depois de um acidente com cal, informou aquela Central de Tratamento de Resíduos Urbanos.

De acordo com a empresa, os trabalhadores foram atingidos por cal e tiveram de ser assistidos no local e encaminhados para o Hospital São João, no Porto, “apenas por questões preventivas”.

Segundo a Protecção Civil, o alerta foi dado pelas 11h54 e ao local acorreram os Bombeiros de Moreira da Maia.