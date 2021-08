Da formação dos continentes ao final do mais recente Outono e à contagem do último minuto, passaram-se milhares de milhões de anos. Sabendo nós que o tempo não pára, o que imaginamos que virá depois?

“O que vais fazer amanhã? Como irás celebrar o teu aniversário para o ano? Terás filhos um dia? Do que te irás lembrar quando fores velho? O que desejas para o futuro?”, pergunta a autora de Era Uma Vez (e Muitas Outras Serão), Johanna Schaible, entre ilustrações de cores fortes e páginas de tamanho variável. Cabe a cada leitor encontrar as suas próprias respostas.

Entre anseios e receios, este livro convida ao pensamento filosófico que a passagem do tempo impõe. Cada frase inquisitiva, grafada como legenda de uma imagem antiga ou actual, convoca o leitor para a reflexão sobre o que o tempo faz e nos faz. Mas também para o que fazemos e faremos dele.

Foto Johanna Schaible

Johanna Schaible vive na Suíça e trabalha em ilustração, arte e design, ampliando os limites de expressão de cada uma destas disciplinas. Estudou na Escola de Arte e Design de Luzern e, em 2019, foi seleccionada para o Unpublished Picturebook Showcase da plataforma Dpictus com o projecto para este livro.

Além da expressão plástica de grande qualidade, o livro vale também pela originalidade de fazer variar o tamanho das páginas à medida que se avança na leitura e no folhear. Começando com o tamanho que se espera para o seu formato, logo se assiste ao gradual encolher do papel, a par da aproximação do tempo presente.

A meio do livro, quando o futuro se anuncia, há um crescendo proporcional e simétrico ao do passado invocado. E as folhas de papel vão aumentando até ao formato em que tudo começou.

Foto Johanna Schaible

Crianças e adultos vão gostar deste objecto e deste exercício de pensar sobre “o que fica do que passa” e sobre o que o futuro trará. Mesmo que não conheçam ainda as respostas. É sabido que para cada leitor “era uma vez” e outra e outra… e outra ainda.

Mais uma pergunta da autora: “O que irá marcar-te para sempre?” Talvez um livro. Pode até ser este.

Era Uma Vez (e Muitas Outras Serão) Texto e ilustração: Johanna Schaible

Tradução: Isabel Minhós Martins e Mariana Vale

Revisão: Carlos Grifo Babo

Edição: Planeta Tangerina

54 págs., 18,90€

Mais artigos Letra Pequena e blogue Letra Pequena