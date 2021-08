Questionário de Proust. Graça Fonseca: “Já tentei mentir, a linguagem corporal traiu-me sempre”

Qual a sua ideia de felicidade perfeita?

Ainda não descobri. A felicidade sim, a perfeita não.

Qual é o seu maior medo?

Perder quem amo.

Na sua personalidade, que característica mais o irrita?

O excesso de impulsividade.

E qual o traço de personalidade que mais o irrita nos outros?

A arrogância.

Que pessoa viva mais admira?

Duas pessoas, os meus pais.

Qual a sua maior extravagância?

Entrar num avião por impulso e viajar para um lugar desconhecido.

Qual o seu estado de espírito neste momento?

Inquietude com o futuro. Ainda não compreendemos a extensão do impacto da pandemia no nosso futuro colectivo.

Qual a virtude que pensa estar sobrevalorizada?

A paciência. Vivemos tempos em que a impaciência também é importante.

Em que ocasiões mente?

Não sei mentir. Já tentei, mas a minha linguagem corporal traiu-me sempre. Por isso, desisti de tentar.

O que menos gosta na sua aparência física?

Algumas características, mas deixemos isso para outro questionário.

Entre as pessoas vivas, qual a que mais despreza?

Não desprezo pessoas, vivas ou mortas. Não gosto de pessoas que discriminam o outro por ser “outro”.

Qual a qualidade que mais admira num homem?

Empatia e coragem.

E numa mulher?

Empatia e coragem. As qualidades humanas não têm género.

Diga uma palavra – ou frase – que usa com muita frequência.

Porquê.

O quê ou quem é o maior amor da sua vida?

Ainda não encontrei.

Aonde e quando se sente mais feliz?

Onde possa estar com os meus amigos. Essa é a minha geografia da felicidade.

Que talento não tem e gostaria de ter?

Desenhar, colocar no papel o que capto com o olhar.

Se pudesse mudar alguma coisa em si o que é que seria?

A timidez.

O que considera ter sido a sua maior realização?

Ainda não a realizei.

Se houvesse vida depois da morte, quem ou o quê gostaria de ser?

Um pássaro. Gostava de voar.

Onde prefere morar?

Lisboa.

Qual o seu maior tesouro?

Os meus amigos.

O que considera ser o cúmulo da miséria?

A demagogia.

Qual a sua ocupação favorita?

Caminhar. Ouvir música e ler. Escrever. Fotografar.

A sua característica mais marcante?

A curiosidade.

O que mais valoriza nos amigos?

A generosidade e a alegria.

Quem são os seus escritores favoritos?

Não tenho lista de favoritos. Algumas escritoras que me marcaram muito são Toni Morrison, Clarice Lispector, Hannah Arendt, Florbela Espanca.

Quem é o seu herói de ficção?

A Mafalda. Podia citar dezenas de frases ou diálogos, mas como faço 50 anos este ano cito esta: “Chegar aos 50 tem as suas vantagens e desvantagens. Não lês as letras ao perto, mas vês os idiotas ao longe”.

Com que figura histórica mais se identifica?

Identificação implicaria conferir-me um valor que não me atribuo. Prefiro inspiração, muitas figuras históricas inspiram a minha vida. Figuras como a Carolina Beatriz Ângelo, pela sua coragem.

Quem são os seus heróis na vida real?

Os que lutam pela liberdade, para que outros possam ser quem são e o afirmem sem medo.

Quais os nomes próprios de que mais gosta?

Catarina, João.

Qual o seu maior arrependimento?

Ainda não sei qual o maior.

Como gostaria de morrer?

Em paz.

Qual o seu lema de vida?

Nunca desistir.