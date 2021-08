Hästens Sleep Spa, o hotel que nos quer pôr a dormir bem

Uma boa cama e um bom livro. A receita tem tanto de simples como de infalível e está na génese do primeiro hotel do sono. Fica em Coimbra, de frente para o Largo da Portagem e o Mondego, e tem todas as condições para nos embalar.

Nem nos tempos de infância, dados a histórias de embalar e à presença do Topo Gigio e do Vitinho na televisão, sentimos que tudo à nossa volta se alinhava para dormirmos bem. Ao final do dia, somos aconselhados a optar por uma refeição leve e a trocar o café por uma infusão sem cafeína. Aqui, a ordem passa mesmo por usufruir de uma noite de sono profundo e relaxante, recostados num leito de luxo: uma cama da Hästens, marca que tem a fama de produzir as melhores camas do mundo. Chiu! Estamos no primeiro hotel do sono e à nossa espera temos o mais eficaz dos tratamentos e terapias – alguém ousa contrariar o poder de uma noite bem dormida?