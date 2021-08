Felizmente, Viana do Castelo está tal e qual - e as suas Lojas Memória também

Vianense que é vianense já suspirou pelos pãezinhos-de-leite e pensou se ainda teria uma bola-de-berlim no fim do arco-íris (que é como quem diz, da fila do Natário), reconhece o cheiro da florista da Bandeira — ainda que não conheça a história do nome dessa rua — e já esperou por vez na barbearia ou então fez contas às contas das ourivesarias do centro histórico. Quem não provou Viana do Castelo há 40 anos — ou há cem — ainda tem oportunidade de o fazer hoje, aproveitando a nova vida do velho centro e usufruindo do trabalho, da qualidade e do brio das Lojas Memória, negócios que sempre fizeram parte da nossa história, com os quais fomos criando laços pessoais e que, por isso, em tempos de globalização e de voragem dos tempos modernos, agora merecem por parte do município um voto de reconhecimento e de protecção.