Desenhar Portugal em bicicleta: De Castelo Branco a Penamacor, a partir de agora é uma aventura

Luís Simões e Anisa Subekti continuam a explorar Portugal em duas rodas. Esta semana enfrentam os desafios das serras - e de saberem como vão carregar as baterias.

De Castelo Branco a Almeida foram 197km de estrada a contemplar serras e as suas nascentes de água fresca. O calor obrigou-nos a ver tudo a um passo lento, ou caíamos para o lado… literalmente. Mas o melhor deste troço de viagem foram as pessoas que nos ajudaram e que entraram para o capítulo “quem nos carrega as baterias”. A partir de agora é uma aventura. Começamos o dia sem saber como termina.